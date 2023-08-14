Повне фіаско Костюк: Марта без шансів поступила другій ракетці Італії на турнірі в Цинциннаті

Київська тенісистка вважалась фавориткою в дуелі проти Паоліні. Втім суперниця витратила всього годину на те, щоб пройти українку.

Ясміне Паоліні (Італія) – Марта Костюк (Україна) 2:0 (6:2, 6:1)

В американському Цинциннаті стартував престижний жіночий тенісний турнір. На змагання категорії WTA1000 з'їхались 56 топових спортсменок, серед яких було і троє українок, пише 24 канал.

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Першою свій шлях на турнірі почала Марта Костюк. Киянка отримала непросту суперницю на старті – другу ракетку Італії Ясміне Паоліні. Дівчина пройшлав кваліфікацію, але була андердогом у битві з Костюк.

На жаль, Марта виявилась неготовою до бою, який протривав лише годину. Обмінявшись у першому сеті двома виграними геймами, Костюк віддала італійці чотири розіграші поспіль, два з них – на своїй подачі.

Другий сет українка розпочала одразу з брейку, але цей гейм виявився єдиним взятим у цьому сеті. Костюк виграла шість поспіль геймів та впевнено пройшла у друге коло.

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Там вона зіграє з переможницею пари Крістіна Букса – Белінда Бенчіч. Тепер же від України залишились двоє на турнірі в Цинциннаті. Еліна Світоліна зійдеться у першому колі із Каролін Возняцкі з Данії, тоді як на Ангеліну Калініну чекає китаянка Лінь Чжу.