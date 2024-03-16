Без шансів: Марта Костюк програла першій ракетці світу в півфіналі Індіан-Веллса

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступ на турнірі в Індіан-Веллсі. У півфіналі наша співвітчизниця поступилася польській зірці тенісу Ізі Свьонтек.

Іга Свьонтек (Польща) – Марта Костюк (Україна) – 2:0 (6:2, 6:1)

В американському Індіан-Веллс продовжується престижний тенісний турнір категорії WTA1000. На стадії півфіналу поразки зазнала остання представниця України Марта Костюк.

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Марта Костюк заробила 325 тисяч доларів за виступ в Індіан-Веллсі

Українка розпочала матч зі взятої своєї подачі. Та далі перша ракетка світу взяла п'ять геймів поспіль (два брейки) та впритул наблизилися до завершення сету. Костюк змогла набрати ще один пункт, але після цього Свьонтек реалізувала перший же сетбол.

Друга партія склалася для Марти Костюк ще гірше. Свьонтек зі старту взяла 4 очки. Лише в п'ятому геймі Костюк змогла розмочити рахунок. Утім, цей локальний успіх виявився останнім для Марти. Свьонтек холоднокровно виграла ще два гейми та закрила сет і матч загалом.

За виступ на турнірі в Індіан-Веллсі Костюк заробила 325 тисяч доларів. Півфінал – найбільше досягнення у кар'єрі Марти на турнірах серії WTA 1000.

У другому півфіналі Марія Саккарі з Греції несподівано переграла господарку кортів Корі Гауфф (6:4, 6:7, 6:2). Фінал між Свьонтек та Саккарі відбудеться у неділю, 17 березня. Переможниця турніру заробить 1,1 млн доларів.