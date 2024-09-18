Дуже жарко, – Костюк поділилась емоціями після перемоги над Вотсон у Сеулі

У середу, 18 вересня, Марта Костюк розгромила Гезер Вотсон у другому колі турніру міжнародної Жіночої тенісної асоціації в Південній Кореї. Українська представниця впевнено виступає на змаганнях в Сеулі.

22-річна українська тенісистка прокоментувала переможну гру із британською суперницею. Марта Костюк не залишила шансів Гезер Вотсон у цьому протистоянні, про це повідомляє BTU.

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Емоції Марти Костюк після перемоги

Перша ракетка України поділилася емоціями після перемоги над Гезер Вотсон у другому колі WTA 500 в Сеулі. Окрім цього, тенісистка розповіла про загальні враження від Південної Кореї.

Марта Костюк підкреслила, що чудово проводить час у цій країні. Українська тенісистка зазначила, що це її улюблена азійська країна. Хоча, вона не була у багатьох місцях цього регіону, але Південна Корея точно номер один у її списку.

Які відчуття після перемоги? Дуже жарко. Як я говорила після першого кола, тут дуже високий рівень вологи та непрості умови. Сподіваюся, що з четверга ситуація покращає. Тому, друзі, пийте багато води і залишайтеся в тіні,

– сказала тенісистка.

Нагадаємо, що у п'ятницю 20 вересня Марта Костюк зіграє у чвертьфіналі WTA 500 у Сеулі. Суперницею українки буде "нейтральна" тенісистка з ворожої країни – Діана Шнайдер.