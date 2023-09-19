Змусила понервувати: Костюк стартувала з перемоги у трьох сетах на мексиканському Мастерсі

У Гвадалахарі 17 вересня розпочався передостанній турнір року серії WTA 1000. Після перемог Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської свій перший матч зіграла й Марта Костюк.

Марта Костюк (Україна) – Стейсі Фанг (Канада) 2:1 (6:3, 2:6, 6:0)

Третя ракетка України, на відміну від своїх землячок, провела на корті 3 сети. Представниця Канади змогла нав'язати Марті боротьбу, проте у підсумку українка підтвердила статус фаворитки поєдинку, пише 24 Канал.

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На початку першого сету суперниці обмінялися брейками й надалі брали свою подачу. Вирішальним став восьмий гейм, у якому 7 разів було рівно, але з четвертого брейк-поінту Марта змогла його забрати та успішно подала на сет – 6:3.

У другій партії суперниці взяли по 2 гейми на своїй подачі, після чого Фанг зробила приголомшливий ривок та впевнено перемогла з рахунком 6:2.

Доля матчу вирішувалася у третьому сеті, який був повністю за українкою. Марта домінувала у кожному геймі й не дозволила суперниці жодного разу дійти до брейк-поінту та здобула перемогу з рахунком 6:0.

Усього тенісистки провели на корті майже 2 години. Костюк зробила 3 ейси при 7 подвійних помилках, реалізувала 5 із 10 брейк-поінтів та виграла 9 із 12 геймів на своїй подачі.

. Усі українки подолали перше коло Мастерса у Гвадалахарі. Ангеліна Калініна в 1/16 фіналу зіграє з Софією Кенін, суперницею Даяни Ястремської стане експерша ракетка світу Вікторія Азаренка, а Марта Костюк протистоятиме шостій сіяній – Єлені Остапенко. Матчі перших двох українок заплановані на 23:00 19 вересня, а Марти – на 20 вересня й розпочнеться не раніше 1:30.