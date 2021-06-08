Костюк із боєм програла чемпіонці Швьонтек та вилетіла з Ролан Гаррос

Марта Костюк 7 червня останнім запуском зіграла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. 18-річна українська тенісистка не змогла встояти перед полячкою Ігою Швьонтек.

Марта Костюк – Іга Швьонтек 0:2 (3:6, 4:6)

Вже спочатку матчу стало зрозуміло, що тенісистки вийшли на корт тільки заради перемоги. Гойдалки тривали перших сім геймів. Ключовим став момент, коли Швьонтек відіграла два брейки та вийшла вперед у рахунку 3:4.

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Свого польська спортсменка вже не відпустила. Іга скористалась проблемами Костюк, взявши три гейми поспіль. Один із них був на подачі Марти – 3:6.

У другій партії Марта дала ще кращий бій переможниці турніру у 2020 році. Українка першою взяла гейм, але Швьонтек показала, що недаремно займає 9 місце у рейтингу WTA. Сет відбувався за сценарієм першої партії – 3:5 на користь полячки.

18-річній тенісистці з України вдалось відіграти один гейм, але для перемоги у другій партії цього було замало – 4:6. Костюк спробувала нав'язати власну непоступливу гру, але цього вечора польська представниця була сильніша.

Марта останньою серед українок покинула Ролан Гаррос. Навіть попри виліт в 1/8 фіналу не слід применшувати заслуг Костюк у Парижі. У свої 18 років Марта змогла показати кращий результат, ніж її відома землячка Еліна Світоліна.