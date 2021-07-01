Марта Костюк вилетіла з Вімблдону після драматичної поразки Севастовій

Українська тенісистка Марта Костюк програла в 1/32 фіналу Вімблдону. Марта поступилася латвійській тенісистці Анастасії Севастовій.

Марта Костюк – Анастасія Севастова 1:2 (6:1, 4:6, 3:6)

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У першому сеті на корті була тільки Марта Костюк. Наша тенісистка виграла 4 гейми поспіль, після чого капітулювала на своїй подачі.

Локальна невдача не вплинула на Марту, яка зробила ще один брейк і довела сет до розгрому.

У другому сеті українка програла свою подачу в четвертому геймі та дозволила Севастовій повести 4:1. Та Марта не склала зброю і виграла три гейми поспіль – 4:4.

На жаль, Марта не змогла витримати темп латвійки. Севастова зробила черговий брейк та виграла сет.

Костюк невдало розпочала третю партію. Програвши свою подачу, Марта дозволила Севастовій вийти вперед 3:0. Після цього українка зробила спробу повернутися в гру.

Костюк виграла два гейми, але в шостому не змогла захистити свою подачу – 4:2. Латвійка двічі відстояла свою подачу та виграла поєдинок.