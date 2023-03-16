Історичне "золото": українка здобула першу медаль на Кубку світу з артистичного плавання

16 березня 2023, 23:09
Читать новость на русском

Джерело:

НОК України

В канадському місті Макрем стартував перший розіграш Кубка світу з артистичного плавання. В одиночній технічній програмі перемогу здобула українська синхроністка Марта Фєдіна.

Збірна України відкрила міжнародний сезон в артистичному плаванні із золотої нагороди. Лідерка "синьо-жовтих" Марта Фєдіна перемогла у технічному соло та принесла першу нагороду у скарбничку збірної.

Читайте також Українку Марту Фєдіну визнали найкращою синхроністкою 2022 року в Європі

Феєричний виступ українки

За медалі в одиночній технічній програмі змагалися 10 спортсменок. Марта Фєдіна представила нову програму з проникливою піснею "Чарівна скрипка". Виступ нашої спортсменки судді оцінили у 245,2917 бала. Вона випередила досвідчену японку Юкіко Іну на 2,5 пункти. "Бронза" дісталася Одрі Ламоте з Канади.

Результат технічної програми серед жінок-одиночниць

1. Марта Фєдіна (Україна) – 245.2917 бала
2. Юкіко Інуї (Японія) – +2.5 бала
3. Одрі Ламоте (Канада) – +49.0 бала

Відео виступу Марти Фєдіної

Зазначимо, що в програмі першого розіграшу Кубка світу з артистичного плавання заплановано чотири етапи.

  • Нагадаємо, що Марта Фєдіна здобула дві бронзові на городи на Олімпійських іграх в Токіо.
  • Спочатку харків'янка виграла першу медаль в історії України у складі дуету з Анастасією Савчук.
  • Ще одну нагороду Олімпіади-2020 Фєдіна здобула у командному виступі.
  • Крім того, 21-річна спортсменка чотири рази ставала чемпіонкою Європи.
Автор: Сергій Шаховець