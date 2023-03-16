Історичне "золото": українка здобула першу медаль на Кубку світу з артистичного плавання
Джерело:НОК України
В канадському місті Макрем стартував перший розіграш Кубка світу з артистичного плавання. В одиночній технічній програмі перемогу здобула українська синхроністка Марта Фєдіна.
Збірна України відкрила міжнародний сезон в артистичному плаванні із золотої нагороди. Лідерка "синьо-жовтих" Марта Фєдіна перемогла у технічному соло та принесла першу нагороду у скарбничку збірної.
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Феєричний виступ українки
За медалі в одиночній технічній програмі змагалися 10 спортсменок. Марта Фєдіна представила нову програму з проникливою піснею "Чарівна скрипка". Виступ нашої спортсменки судді оцінили у 245,2917 бала. Вона випередила досвідчену японку Юкіко Іну на 2,5 пункти. "Бронза" дісталася Одрі Ламоте з Канади.
Результат технічної програми серед жінок-одиночниць
1. Марта Фєдіна (Україна) – 245.2917 бала
2. Юкіко Інуї (Японія) – +2.5 бала
3. Одрі Ламоте (Канада) – +49.0 бала
Відео виступу Марти Фєдіної
Зазначимо, що в програмі першого розіграшу Кубка світу з артистичного плавання заплановано чотири етапи.
- Нагадаємо, що Марта Фєдіна здобула дві бронзові на городи на Олімпійських іграх в Токіо.
- Спочатку харків'янка виграла першу медаль в історії України у складі дуету з Анастасією Савчук.
- Ще одну нагороду Олімпіади-2020 Фєдіна здобула у командному виступі.
- Крім того, 21-річна спортсменка чотири рази ставала чемпіонкою Європи.