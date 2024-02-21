Битва за Лігу Європи: хто покаже матч-відповідь Шахтаря проти Марселя

У четвер, 22 лютого, донецький Шахтар проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги європи проти французького Марселя. Поєдинок відбудеться на "Велодромі" у Марселі.

Стартовий свисток Тобіаса Штілера пролунає о 22:00 за київським часом. Обидві команди у рівних умовах перед другою зустріччю, адже перший поєдинок клуби звели у бойову нічию 2:2, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитись матч-відповідь "гірників" у Лізі Європи

У минулому матчі колективи обмінялись голами у середині та наприкінці зустрічі. Спершу Обамеянг відкрив рахунок, який вже через 4 хвилини зрівняв Матвієнко. На останній хвилині основного часу Ндіає знову вивів Марсель вперед, але Егіналду вирвав для "гірників" нічийний результат.

За поєдинком за участю донеччан у Лізі Європи можна буде стежити на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакета "Максимальний" на медіасервісі MEGOGO. Також матч Шахтаря буде доступним для клієнтів платформи Volia TV.

Відзначимо, що Марсель напередодні здійснив тренерську ротацію за два дні до матчу Ліги Європи. Дженнаро Гаттузо покинув тренерський місток "провансальців" через незадовільні результати команди у поточному сезоні-2023/2024.

Новим головним коучем суперника Шахтаря став 70-річний Жан-Луї Гассет, який раніше був звільнений із посади наставника збірної Кот-д'Івуару.

Наразі Шахтар досі є непереможним суперником для Марселя, який провів із українським клубом вже три очні поєдинки. У жодному із них французи не тріумфували – 2 перемоги "гірників" та одна нічия.