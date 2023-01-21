Маліновський ледь не зламав стійку воріт суперника: традиційна гармата зі штрафного – відео

Марсель 20 січня зіграв проти Ренна у рамках 1/16 фіналу Кубка Франції. Руслан Маліновський був близький, щоб вперше відзначитись у футболці "провансальців".

Український легіонер розпочав поєдинок у стартовому складі Марселя. Був у Руслана й свій шанс відкрити лік результативних дій у новій команді.

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Це міг бути найкращий гол сезону у Франції

Вже на 10-й хвилині "провансальці" отримали право на штрафний із дальньої відстані. Стандарт довірили пробивати Маліновському, який неодноразово протягом своєї кар'єри відзначався з-за меж штрафного майданчика суперників.

Цього разу фортуна була не на користь Руслана. Український півзахисник зарядив свою гармату, але влучив у стійку. Здавалось, що ще б трішки і Маліновський би погнув каркас воріт Ренна. Чудовий міг би вийти перший гол українця у футболці нової команди.

Відео штрафного Маліновського

Єдиний гол у матчі визначив учасника 1/8 фіналу Кубка Франції. На 59-й хвилині Маттео Гендузі вивів Марсель уперед та у наступну стадію кубкового турніру.

Марсель мінімально обіграв Ренн – 1:0.

Маліновський провів на полі увесь матч. Цей поєдинок став для українця вже третім у футболці "провансальців". Поки що Руслан ще не відзначався результативними діями.

Нагадаємо, що 9 січня 2022 року Марсель оголосив про оренду Руслана з обов'язковим правом викупу в Аталанти.

28 січня Маліновський отримає ще один шанс вперше забити у футболці нової команди. У цей день Марсель прийме у Лізі 1 Монако.