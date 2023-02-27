Заніс м'яч та себе у ворота: як Мессі забив 700-й гол у кар'єрі клубу Маліновського – відео

ПСЖ розгромило Марсель у рамках центрального матчу 25-го туру французької Ліги 1. Ліонель Мессі відзначився ювілейний голом.

Парижани видали ударні чотири хвилини у першому таймі, коли двічі засмутили голкіпера Марселя. Спершу Кіліан Мбаппе відкрив рахунок у матчі, а вже через чотири хвилини Ліонель Мессі подвоїв перевагу ПСЖ до 2:0, повідомляє 24 канал.

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Ювілей Лео у Марселі

Однак у другому голі не обійшлось без участі Мбаппе. Кіліан віддав передачу вздовж воріт суперника, Мессі у прямому сенсі слова запхав м'яч у ворота "провансальців" і сам забіг у сітку володінь господарів. Лео забив свій ювілейний 700-й гол у кар'єрі.

Цей м'яч став для аргентинця 28-м у футболці паризького клубу після того, як у серпні 2021 року нападник перейшов із Ла Ліги. Аж 672 голи Мессі наколотив за 14 років своєї кар'єри у футболці Барселони.

У поточному сезоні Мессі відзначився 17 результативними ударами у 28 зіграних зустрічах. Однак Лео не лише забиває, а й асистує. На його рахунку 16 гольових передач на партнерів по ПСЖ.

Нагадаємо, що контракт чемпіона світу з французьким грандом розрахований до кінця червня 2023 року. В угоді є пролонгації співпраці ще на один рік, але у ЗМІ є багато чуток про те, що Лео не буде продовжувати контракт із парижанами.

Відео ювілейного голу Ліонеля Мессі

Нагадаємо, що матч на цьому не закінчився. Мбаппе оформив дубль на 55-й хвилині та поставив крапку у поєдинку. ПСЖ розгромило Марсель на полі суперника 0:3.

Руслан Маліновський розпочав матч зі стартових секунд та відіграв 81 хвилину. Але не зумів відзначитись у воротах лідера Ліги 1.

"Провансальцям" не вдалось наздогнати ПСЖ у турнірній таблиці. Відрив парижан лише збільшився до 8 балів – 60 проти 52-х у команди Ігоря Тудора.

4 березня Мессі може розбити восьмий десяток своїх голів у кар'єрі. У цей день ПСЖ зіграє вдома проти Нанта.