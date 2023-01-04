Марсель звільнив позицію на полі для Маліновського: залишилось переконати Аталанту

Французький Марсель оголосив про відхід Жерсона. 25-річний атакувальний півзахисник перебрався у бразильське Фламенго.

Контракт із новим клубом розрахований до кінця 2027 року. У своєму останньому сезоні за Марсель Жерсон Сантос провів 13 матчів, у яких забив 2 голи.

До теми Малі шанси переконати Аталанту: Тоттенхем зробив офіційну пропозицію по Маліновському

Позиція відкрита для Маліновського

Французький клуб заробив на трансфері 15 мільйонів євро. Це ще раз натякає на те, що Марсель спробує підписати Руслана Маліновського, який якраз грає на позиції Жерсона. Тепер потрібно лише переконати Аталанту продати українського футболіста.

Місце атакувального півзахисника у "провансальців" звільнене.

ЗМІ повідомляли, що Марсель робив офіційну пропозицію по Маліновському. Але отримав відмову від клубу з Бергамо. Французи хотіли орендувати українця, але бергамівська команда хоче лише продати Руслана. Аталанта вивісила цінник на українського півзахисника у 20 мільйонів євро.

Схоже, що Марсель вибуде з боротьби за Маліновського. Адже навряд потягне такий дорогоцінний трансфер українця.

Тепер з'явилась ще одна проблема для "провансальців". У боротьбу за Руслана включився ще й англійський Тоттенхем. "Шпори" начебто вже зробили офіційну пропозицію оренди Аталанті, але з правом викупу, якщо будуть виконані усі умови, які будуть прописані у контракті.

Однак пропозиція англійців теж може закінчитись провалом.

Також українцем цікавиться англійський Вест Хем.

Потенційний покупець на Маліновського йде третім у французькій Лізі 1. За 17 турів Марсель набрав 36 очок. "Провансальці" поступаються лідеру чемпіонату ПСЖ 8 балами.

У сезоні-2022/2023 Маліновський провів 15 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.

4 січня Аталанта вирвала нічию у Спеції 2:2, відігравшись із рахунку 2:0. Маліновський з'явився на полі на 82-й хвилині замість Джорджо Скальвіні. Також по ходу другого тайму у гру вступив український легіонер Спеції Віктор Коваленко (на 78-й хвилині). Обидва не відзначились результативними діями.