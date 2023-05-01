Марсель ледь не програв середняку Ліги 1: чому не зіграв Маліновський

У неділю, 30 квітня, Марсель приймав Осер. "Провансальці" ледь не зазнали домашньої поразки.

На 33-й хвилині Бірама Туре відрив рахунок у зустрічі. Переможний для Осера рахунок протримався до середини другого тайму. Далі Марсель протягом двох хвилин засмутив голкіпера суперника двома голами та вже "провансальці" повели на табло 2:1.

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Перемога без українця

Голи у складі господарів забивали Дженгіз Ундер та Алексіс Санчес.

Підопічні Ігоря Тудора на характері уникнули домашньої поразки від далеко не середняка Ліги 1.

Цікаво, що у заявку Марселя не знайшлось місця українцю Руслану Маліновському. Але і без нього команда перемогла.

Згодом стало відомо, чому Руслан не зіграв проти Осера. Виявляється, що Маліновський поповнив лазарет "провансальців". В українського півзахисника травма, він пошкодив гомілкостоп. Тому тренерський шта Марселя на чолі з Тудором вирішив поберегти Маліновського, дати йому відпочинок, аби не загострити травму.

Руслан у сезоні-2022/2023 провів за Марсель, де виступає в оренді, хоча ЗМІ повідомляли, що "провансальці" вже викупити контракт українця в Аталанти, вже 18 матчів, у яких відзначився 2 голами.

Марсель ж продовжує йти на другій позиції у Лізі 1, маючи у своєму активі 70 очок. Відставання від лідера турнірної таблиці ПСЖ складає 5 балів після 33-х турів.

Осер із 33 пунктами йде 14-м.

Наступний поєдинок команда Тудора проведе 6 травня на виїзді проти Ланса.

Відеоогляд матчу Марсель – Осер