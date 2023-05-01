Марсель ледь не програв середняку Ліги 1: чому не зіграв Маліновський
Джерело:твітер Karim Attab
У неділю, 30 квітня, Марсель приймав Осер. "Провансальці" ледь не зазнали домашньої поразки.
На 33-й хвилині Бірама Туре відрив рахунок у зустрічі. Переможний для Осера рахунок протримався до середини другого тайму. Далі Марсель протягом двох хвилин засмутив голкіпера суперника двома голами та вже "провансальці" повели на табло 2:1.
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Перемога без українця
Голи у складі господарів забивали Дженгіз Ундер та Алексіс Санчес.
Підопічні Ігоря Тудора на характері уникнули домашньої поразки від далеко не середняка Ліги 1.
Цікаво, що у заявку Марселя не знайшлось місця українцю Руслану Маліновському. Але і без нього команда перемогла.
Згодом стало відомо, чому Руслан не зіграв проти Осера. Виявляється, що Маліновський поповнив лазарет "провансальців". В українського півзахисника травма, він пошкодив гомілкостоп. Тому тренерський шта Марселя на чолі з Тудором вирішив поберегти Маліновського, дати йому відпочинок, аби не загострити травму.
Руслан у сезоні-2022/2023 провів за Марсель, де виступає в оренді, хоча ЗМІ повідомляли, що "провансальці" вже викупити контракт українця в Аталанти, вже 18 матчів, у яких відзначився 2 голами.
- Марсель ж продовжує йти на другій позиції у Лізі 1, маючи у своєму активі 70 очок. Відставання від лідера турнірної таблиці ПСЖ складає 5 балів після 33-х турів.
- Осер із 33 пунктами йде 14-м.
Наступний поєдинок команда Тудора проведе 6 травня на виїзді проти Ланса.