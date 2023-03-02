Марсель сенсаційно вилетів із Кубка Франції: Маліновський поцілив у поперечину – відеоогляд

У перший день весни Марсель приймав Аннесі у чвертьфіналі Кубка Франції. Сенсаційного півфіналіста визначили лише у серії пенальті.

Марсель – Анессі 2:2 (по пен. 6:7)

Голи: Верету, 29, Муге, 90+6 – Сагі, 53, Муанга, 59

Марсель підійшов до цього кубкового матчу у статусі фаворита. Адже на шляху до чвертьфіналу вибив грізний ПСЖ. Увага українських футбольних фанатів теж була прикута до цього матчу. Руслан Маліновський розпочав поєдинок із перших секунд, повідомляє 24 канал.

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До екватора першого тайму м'яч таки побував у володіннях Аннесі. Маліновський класно вивів на ворота суперника Клосса, той в один дотик відправив м'яч у сітку воріт гостей, але зробив це з офсайда. Тому гол Марселя не був зарахований, а нулі на табло не змінились.

Через декілька хвилин міг Санчес відкривати рахунок. Однак Алексіс не зміг переграти голкіпера.

На 29-й хвилині "провансальці" таки забили чистий гол. Санчес у падінні віддав на хід на Клосса, той прокинув м'яч ще далі. Круглого підхопив Верету та розстріляв володіння Калленса– 1:0.

Наприкінці першого тайму перевагу Марселя міг подвоювати Маліновський. Руслан взявся виконувати стандарт з гострого кута. Потужний постріл від українського півзахисника взяла на себе поперечина.

Як Маліновський влучив у поперечину: дивіться відео

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку Марселя 1:0.

Після відпочинку гості двічі шокували команду Ігоря Тудора. Спершу позиційна атака Марселя закінчилась швидкою контратакою суперника. Роккі перехопив передачу, протягнув м'яч майже до штрафного майданчика господарів, віддав на Сагі, той змістився до центру та пробив повз Лопеса – 1:1.

Вже за шість хвилин Муанга вивів Аннесі уперед – 1:2.

На 83-й хвилині за гру рукою суддя призначив пенальті у ворота гостей. Але Санчес із 11 метрів не зумів переграти голкіпера Аннесі.

Лише на шостій компенсованій хвилині Марселю вдалось врятуватись. Муге класно закинув м'яч за комірець голкіперу – 2:2.

Чвертьфінал перейшов у серію пенальті, де точнішими були гості – 6:7. Маліновський не пробивав, адже був змінений на 67-й хвилині.

Марсель сенсаційно вилетів із Кубка Франції. Аннесі продовжує боротьбу за трофей.

Марсель – Аннесі: відеоогляд матчу