Марокко – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Збірні Марокко та Португалії зіграють у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2022. Матч відбудеться в суботу, 10 грудня, і розпочнеться о 17:00

Марокко стало справжнім відкриттям чемпіонату світу 2022 в Катарі. Команда не програла жодного матчу – після нічиї проти Хорватії в першому матчі, далі були обіграні Бельгія та Канада. А в 1/8 фіналу в серії післяматчевих пенальті – Іспанія. Все завдяки голкіперу Боно.

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Для Марокко – це перший в історії вихід у чвертьфінал. І саме ця стадія турніру є "зачарованою" для африканських збірних. Марокко стало четвертою командою з Африки, яка зуміла дістатися чвертьфіналу. Але три попередні далі пройти не зуміли. Тож у "алтасних левів" є можливість цю неприємну традицію зламати.

Подолати неприємну тенденцію намагатиметься і збірна Португалії. На ЧС-2022 ця команда лише вдруге у XXI столітті подолала стадію 1/8 фіналу. Вперше це було у 2006 році, коли португальці зуміли дійти до півфіналу. Повторити цей успіх "селесао" намагатимуться і в Катарі. Якщо їм не завадять конфлікти всередині колективу.

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За повідомленням ЗМІ, Роналду не дуже сподобалося, що матч проти швейцарців він розпочав не у стартовому складі. І вийшов на заміну вже наприкінці зустрічі за 15 хвилин до фінального свистка, коли рахунок був 5:1.

Важливо! Матч Марокко – Португалія не буде доступний наживо на місцевих телеканалах "Суспільного" чи на сайті "Суспільне Спорт". В Україні цей матч транслюватиме лише платформа Megogo. А на "Радіо Промінь" буде доступна радіотрансляція.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Марокко – Португалія для тих, хто не матиме змоги переглянути цей матч наживо.

Марокко – Португалія онлайн