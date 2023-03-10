Україна може втратити право поборотися за проведення ЧС-2030: на заваді війна, Павелко і Марокко

Україна опинилася серед претендентів на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Наша країна подала спільну заявку з Іспанією та Португалією. Але неочікувано Україну в цій заявці можуть замінити на іншу країну.

У жовтні 2022 року Україна офіційно доєдналася до заявки Іспанії та Португалії, які вирішили провести ЧС-2030. Присутність України в цій заявці значно посилила її та отримала підтримку від УЄФА. У грудні 2022 року заявка на ЧС-2030 офіційно була подана.

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Та в березні 2023 року видання The Athletic опублікувало матеріал, в якому стверджується, що Україну в цій заявці можуть замінити на Марокко. І наводить декілька аргументів, чому це може статися.

Війна в Україні

Перша з них – війна в Україні, яка триває і досі. Росія завдає ракетних ударів по всій території країни, знищуючи об'єкти інфраструктури.

"Імовірність того, що Україна відновиться, щоб приймати матчі групового етапу чемпіонату світу через сім років, стає все меншою", – переконані автори статті.

Однак тут виникає питання – а чим ситуація в березні 2023 року значно відрізняється від ситуації в жовтні чи грудні 2022 року? Росія і тоді завдавала ракетних ударів по всій території України. І за три місяці ситуація критично не змінилася.

Окрім того, навряд чи Україна в спільній заявці претендувала б більше, аніж на матчі групового етапу. Для цього треба два міста. Одне з них Київ, яке, хоч і обстрілюють, але не піддалося критичним руйнуванням. У місті достатня кількість готелів, є відповідний стадіон та аеропорт. Так, треба буде час, щоб навіть Київ привести до ладу після війни для проведення матчів такого рівня. Але про це можна буде говорити лише після закінчення війни, щоб остаточно оцінити масштаби руйнувань.

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Щодо другого міста, то і тут вибір можна буде робити після закінчення війни – Львів, Дніпро, Одеса чи Харків. Або навіть і Донецьк.

Звинувачення щодо Павелка

Ще однією причиною в The Athletic називають "невизначеність у верхівці Української асоціації футболу після того, як президента Андрія Павелка заарештували в листопаді за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей".

В Україні й справді триває розслідування щодо Андрія Павелка. Суд навіть відсторонив на місяць його від посади президента УАФ. Але адвокати подали апеляцію, і поки триває її розгляд, Павелко залишається на посаді та виконує свої обов'язки.

Сам Павелко та представники УАФ неодноразово погрожували, що ці кримінальні справи можуть призвести не лише до того, що Україна втратить шанс поборотися за проведення ЧС-2030, але її можуть навіть відсторонити від міжнародних матчів як на клубному рівні, так і збірних.

Неочікуване Марокко

Та чи не головна причина – активність Марокко. У кінці 2022 року країна змусила про себе говорити футбольний світ, коли стала першою африканською збірною, яка зуміла вийти у півфінал чемпіонату світу.

Окрім того, саме Марокко в лютому 2023 року провів клубний чемпіонат світу. Тож певна "прихильність" до Марокко зі сторони ФІФА таки існує.

При цьому що Марокко ще у 2018 році оголосило про плани прийняти ЧС-2030. Сталося це після того, як країна п'ять разів невдало намагалася стати господаркою Мундіалю – у 1994, 1998, 2006, 2010 і 2026 років.

Перевагою Марокко над Україною є те, що країна географічно близька до Іспанії та Португалії. Фактично їх розділяє Гібралтарська протока. Хоча Іспанія та Марокко навіть мають спільний кордон – іспанські міста Сеута та Мелілья розташоване на півночі Африки на узбережжі Середземного моря. І між країнами за ці території тривають доволі напружені суперечки.

Також Марокко є членом CAF (Конфедерація африканського футболу), і спільна європейсько-африканська заявка розглядається як потенційний переможець голосування.

Хто суперники

Господарі ЧС-2030 будуть обрані на 74-му конгресі ФІФА у 2024 році. І за право проведення турніру йде доволі запекла боротьба групових заявок.

Серед спільних заявок є Саудівська Аравія, Єгипет та Греції. І якщо іспано-португало-марокканська заявка об'єднувала лише дві футбольні конфедерації, то тут – вже три – європейська, африканська та азійська.

Окрім того, у 2030 році відзначатиметься 100-ліття першого чемпіонату світу. Тоді господарем турніру був Уругвай. І ця країна подала заявку на проведення ЧС-2030 разом з Аргентиною, Парагваєм та Чилі. Відтак і вони мають доволі сильні позиції.