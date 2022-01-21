Марлос визначився з клубом: ексгравець збірної України не повернеться у Металіст

Бразилець з українським паспортом Марлос продовжить свою кар'єру за океаном. Колишній футболіст Шахтаря пограє в американському чемпіонаті.

Марлос: Я засмучений

33-річний правий вінгер не втілить плани у реальність. Марлос після відходу з Шахтаря планував пограти у Бразилії.

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Однак клуб із рідного регіону Атлетіко Паранаенсе більше не зацікавлений у трансфері футболіста атаки. Боси Атлетіко начебто відмовились від гравця через високі фінансові смаки футболіста та його вік. Тому колишній лідер "гірників" вирішив обрати США. Поки що невідомо, у якому саме клубі продовжить кар'єру гравець.

Марлос зізнався, що у нього були пропозиції від цілого ряду бразильських команд, але усі отримали від нього відмову.

У мене не було пропозицій від Атлетіко Паранаенсе. Я засмучений, але, на жаль, це все, що я можу сказати. У мене були запити від Сан-Паулу, Атлетіко Мінейро та деяких інших бразильських команд. Їм усім я відмовив. Так буває, але життя продовжується,

– розповів вінгер.

Бразилець з українським паспортом гадає, що у нього більше не буде нагоди одягнути футболку Атлетіко Паранаенсе. Але далі буде підтримувати команду поза межами футбольного поля.

Ходили чутки про те, що Марлос може повернутись у харківський Металіст, якому віддав два роки. Але все залишилось на рівні слів.

Марлос став легендою Шахтаря