Марлон розповів про шляхетний вчинок легіонерів Шахтаря у перші дні війни

Захисник донецького Шахтаря Марлон, який зараз перебуває в оренді в італійській Монці, поділився спогадами про перші дні війни в Україні. Футболіст сподівається на повернення до "гірників".

Марлон: Я не забуваю Україну

У момент повномасштабного вторгнення росії на територію України, 24 лютого, футболіст перебував разом зі своєю родиною у Києві. Він розповів, що старший 4-річний син допомагав родині не зневірюватися на той час.

Читайте також Денисов розповів, на якому стадіоні у Лондоні зіграє Шахтар з Динамо

Марлон розповів, скільки перебував в Україні від 24 лютого та як виїхав за межі країни.

Чотири дні, а потім ми, іноземці із Шахтаря, змогли виїхати з готелю, де мешкали у Києві. Ми кинули свої машини біля вокзалу з ключами на шинах, щоб сім'ї могли їх забрати. Фактично ми їх віддали,

– сказав бразилець.

Ексгравець "гірників" продовжує допомагати Україні фінансово, також він постійно спілкується з гравцями Шахтаря.

"Звісно. На їхні запити я роблю пожертвування на підтримку України. Вони також створили фонд для виплати зарплат співробітникам клубу від складських робітників до секретарів, до якого я роблю внески.

Вони мені розповідають про розбомблені будинки. Про літніх родичів, які не хочуть залишати свої будинки. Але вони також кажуть мені, що щасливі повернутися, щоби грати, щоб повернути українцям хоч трохи нормального життя. Деякі з них на початку війни були готові піти добровольцями на фронт, але з ними уряду все було ясно: для підняття національного духу вони потрібні живі, усередині стадіону, граючі у м'яч", – зазначив гравець.

Футболіст Монці прокоментував шквал крити вболівальників через те, що багато іноземних футболістів залишили країну.

Я їх розумію, але я зробив свій вибір. Я спав три години на добу, боявся за свою сім'ю. Я думаю, що це по-людськи. І я не забуваю Україну. Колись я повернусь, але я не знаю, як мене сприймуть у суспільстві, у народі, серед моїх колишніх партнерів,

– заявив Марлон.

Що відомо про футболіста