Зірка Реала може покинути Мадрид заради Барселони

Все більше чуток з'являється навколо відходу з Реала Марка Асенсіо. Правий вінгер може одягнути футболку найбільш запеклого футбольного соперника.

Це може не сподобатись фанатам Реала

26-річний футболіст збірної Іспанії може продовжити свою кар'єру у Каталонії. Марко Асенсіо втратив довіру головного тренера Реала Карла Анчелотті, який рідко випускає вінгера на футбольне поле.

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Після одного з таких моментів нерви Асенсіо не витримали. Марко жбурнув тренувальну маніжку та копнув пляшку.

В останньому матчі проти мадридського Атлетіко Асенсіо провів на полі лише 4 хвилини. Тим паче, що у Марко залишився лише один рік контракту із "Королівським клубом" – до кінця червня 2023 року. Тому Реал може позбутись вінгера та робити на цьому ще якісь гроші.

Барселона зацікавлена підсилити правий атакувальний фланг футболістом "вершкових". Каталонці сподіваються, що Марко може дістатись їм "не за усі гроші світу".

Ще однієї перевагою каталонського клубу є гарні стосунки президента Барселони з футбольним агентом футболіста Жорже Мендешем.

У цьому сезоні Асенсіо відіграв за Реал 4 поєдинки, у яких відзначився голом. Загалом за "вершкових" виступає з літа 2016-го. За цей час вже встиг провести у Мадриді 239 зустрічей, у яких забив 50 м'ячів та зробив 24 гольові передачі.

Вже на старті сезону Барселона та Реал почали боротьбу між собою за чемпіонство у Ла Лізі. Запеклі суперники по черзі очолюють таблицю іспанської першості. Мадридці мають на два очки більше, ніж команда Хаві – 18 проти 16-ти у каталонців.