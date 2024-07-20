Чи був конфлікт із керівництвом: Маркевич уперше пояснив, чому пішов з Карпат

У четвер, 18 липня, львівські Карпати залишилися без головного тренера. Мирон Маркевич, який вивів клуб в УПЛ, подав у відставку.

Вже наступного дня "леви" оголосили про нове призначення. "Зелено-білих" очолив Владислав Лупашко, який до того виконував аналогічні функції в команді U-19.

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Чому Маркевич залишив Карпати

Ходило чимало чуток, що така зміна готувалася заздалегідь і Мирона Богдановича "підсиджували". Начебто в нього був конфлікт із керівництвом і, в підсумку, його звільнили.

Це спростував особисто колишній головний тренер Карпат. Маркевич заявив, що піти у відставку було його власним рішенням та назвав головну причину припинення співпраці з львівським клубом:

"Тут усе просто. Ми вийшли до вищої ліги, і я хотів з Карпатами одразу боротися за місця у єврокубках. Для вирішення цих завдань потрібні були відповідні кваліфіковані футболісти. Таке було моє бачення.

У президента клубу воно інше. Він вважає, що до ігор на міжнародній арені треба рухатися поступово. За рік-два-три. Я його розумію. Якби мені було 50 років, то, можливо, на таку пропозицію я б погодився. А коли тобі за 70 і ти відчуваєш, що можеш це зробити, то хочеться результату".

Мирон Богданович додав, що був зациклений на меті за підсумками наступного сезону вивести Карпати в єврокубки. А балансувати на межі боротьби за призові місця й зоною вильоту – то не для нього, тому й прийняв таке рішення.

При цьому досвідчений спеціаліст підкреслив, що в нього залишилися гарні відносини з президентом Карпат і претензій один до одного вони не мають.

. Мирон Маркевич очолив "левів" у червні 2023 року. За підсумками минулого сезону команда посіла друге місце у Першій Лізі, забезпечивши собі підвищення у класі за 4 тури до кінця чемпіонату.

Нагадаємо, що стартовий матч в УПЛ-2024/2025 Карпати зіграють проти Вереса. Базовий день проведення першого туру – 3 серпня.