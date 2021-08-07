Велике повернення: Маркевич покидає УАФ та вітає Реброва з роботою у збірній України

Мирон Маркевич повертається до тренерської роботи. Легендарний наставник вже давно має бажання попрацювати на клубному рівні.

Маркевич привітав Реброва з новою посадою

Мирон Маркевич був одним із головних кандидатів на пост головного тренера української збірної. Але шальки терезів схилились на сторону Сергія Реброва. Про це повідомив і сам 70-річний спеціаліст.

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За словами Мирона Богдановича, вже 9 серпня УАФ офіційно представить Ребров у статусі наставник збірної України. Тренер побажав Реброву успіхів та зазначив, що готовий усіляко допомагати йому у роботі з національною командою.

Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати,

– зазначив Маркевич.

Велике повернення до керма тренера

Досвідчений тренер у свої 70 років ще навіть не планує завершувати тренерську кар'єру. Маркевич покидає роботу в УАФ та повертається до тренерства. Фахівець ще має бажання та сили попрацювати на клубному рівні. Тренер ще досі не сказав останнього слова у ролі наставника.

"Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині чемпіонату Європи, де фінішувала у вісімці кращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу, успіхів досягали і збірні інших вікових груп. Також важливо, що в рядах збірних прогресували молоді футболісти, які зараз на увазі навіть в іменитих іноземних клубах. Я вдячний всім, хто всі ці роки підтримував мене".