Дніпро-1 розірвав контракт із нападником, який не встиг дебютувати в Україні через війну, – ЗМІ

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Марк Гуаль так і не встиг дебютувати за Дніпро-1 в офіційних матчах. У березні 2022 року нападник пішов в оренду у польську Ягеллонію.

Орендна угода була розрахована до кінця сезону-2022/2023. Тепер з'явилась інформація, що Марк Гуаль взагалі розірвав угоду з лідером УПЛ. Припинення співпраці було за згодою обох сторін.

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Дебют в УПЛ скасовується

Дебюту 26-річного іспанського нападника у футболці Дніпра-1 так і не відбулось. Однак офіційного підтвердження розірвання контракту ще не було.

У поточному сезоні Гуаль зіграв на польський клуб 18 матчів, у яких відзначився 8 голами та 3 асистами.

Нічого особливо виділити у кар'єрі Гуаля у Дніпро-1. Можна лише пригадати, що 13 січня 2022 року нападник став гравцем дніпровського клубу, перейшовши із іспанського Алькоркона.

В УПЛ Марк приїхав у статусі вільного агента.

Гуаль укладав угоду до 30 червня 2024-го.

Нагадаємо, що Гуаль відзначився красивим вчинком після переходу у Польщу. Вже у своєму дебютному матчі за Ягеллонію форвард забив гол, який приніс перемогу над Заглембе (2:1). Після м'яча Марк поцілував пов'язку у кольорах прапора України, з якими футболісти Ягеллонії вийшли на цей поєдинок.