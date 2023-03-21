Сестри Музичук знялися з Гран-прі в Індії, на якому виступатимуть росіянки: реакція на бойкот
Джерело:ФІДЕ
24 березня у Нью-Делі стартує третій турнір чотириетапного жіночого Гран-прі з шахів. Проте змагання відбудуться без представників України.
Українські шахістки Марія та Анна Музичук знялися з третього етапу жіночого Гран-прі ФІДЕ. Про це повідомила Міжнародна федерація шахів. Турнір стартує 24 березня на батьківщині шахів – в Індії.
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У повідомленні ФІДЕ не вказана причина зняття сестер Музичук з турніру. Повідомляється, що українок замінять Ніно Баціашвілі та Вайшалі Рамешбабу.
Відомо, що у Гран-прі в Нью-Делі візьмуть участь представниці країни-агресорки Алєксандра Горячкіна та Єкатєріна Лагно.
Не повинно бути так, щоб відступали жертви
На бойкот українських шахісток відреагував тренер чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена Петер Гейне Нільсен.
"Федерація фехтування України вирішила не брати участі в турнірах, на яких виступають російські спортсмени.
Нещодавно сестри Музичук відмовилися від участі в Гран-прі ФІДЕ, на якому виступають російські гравці.
Не повинно бути так, щоб відступали жертви", – написав Нільсен у своєму Twitter.Зазначимо, що міністр спорту України та глава НОК України Вадим Гутцайт закликав українських спортсменів до бойкоту змагань, у яких беруть участь росіяни та білоруси. На думку відомого скелетоніста Владислава Гераскевича, очільник Національного олімпійського комітету працює не в інтересах наших спортсменів.