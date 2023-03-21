Сестри Музичук знялися з Гран-прі в Індії, на якому виступатимуть росіянки: реакція на бойкот

24 березня у Нью-Делі стартує третій турнір чотириетапного жіночого Гран-прі з шахів. Проте змагання відбудуться без представників України.

Українські шахістки Марія та Анна Музичук знялися з третього етапу жіночого Гран-прі ФІДЕ. Про це повідомила Міжнародна федерація шахів. Турнір стартує 24 березня на батьківщині шахів – в Індії.

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У повідомленні ФІДЕ не вказана причина зняття сестер Музичук з турніру. Повідомляється, що українок замінять Ніно Баціашвілі та Вайшалі Рамешбабу.

Відомо, що у Гран-прі в Нью-Делі візьмуть участь представниці країни-агресорки Алєксандра Горячкіна та Єкатєріна Лагно.

Не повинно бути так, щоб відступали жертви

На бойкот українських шахісток відреагував тренер чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена Петер Гейне Нільсен.

"Федерація фехтування України вирішила не брати участі в турнірах, на яких виступають російські спортсмени.

Нещодавно сестри Музичук відмовилися від участі в Гран-прі ФІДЕ, на якому виступають російські гравці.

Не повинно бути так, щоб відступали жертви", – написав Нільсен у своєму Twitter.