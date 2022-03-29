У Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло Обедінський

У Маріуполі загинув екскапітан національної збірної України з водного поло Євген Обедінський. Про це повідомив його батько Олександр Обедінський повідомив.

Герої не вмирають

Про загибель відомого ватерполіста повідомив у фейсбуці його батько, заслужений тренер України з водного поло Олександр Обедінський.

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Трагедія сталася 17 березня. Євген був неодноразовим чемпіоном України у складі команди Іллічівець та капітаном національної збірної з водного поло.

До війни спортсмен боровся з недугою – пухлиною головного мозку. Без батька залишилося троє дітей.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям Євгена Обедінського. Вічна пам’ять Герою!

Повний текст публікації Олександра Обедінського

17 березня 2022 року в Маріуполі загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, чудовим спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець", капітаном національної збірної України.

Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, як би йому не було важко. У нього завжди була одна відповідь: не хвилюйся тато, я впораюся.

У нас були дуже теплі та довірчі стосунки та ми з любов’ю ставилися одне до одного. Страшний біль і непоправна втрата. Світла пам’ять, царство небесне моєму синові Жені.