Зоря перемогла Маріуполь завдяки дебютному голу Шахаба: відео

У суботу, 20 лютого, Маріуполь зіграв матч проти Зорі. Перемогу в цьому матчі святкувала луганська команда, яка піднялася на третє місце в турнірній таблиці.

Маріуполь – Зоря 0:1

Гол: Шахаб, 34

Цей матч був домашнім для Маріуполя. Але через те, що ремонтні роботи на стадіоні азовської команди й досі тривають, гру довелося перенести до Запоріжжя.

У матчі першого кола між цими командами мінімальну перемогу здобув Маріуполь.

Останні чотири матчі в УПЛ Зоря виграла. Маріуполь програв три останні зустрічі в чемпіонаті України.

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Зоря, попри номінальний статус гостей, одразу ж захопила ініціативу. І почала створювати моменти на половині поля суперника. В одному з таких моментів стійка врятувала азовців від пропущеного голу.

Згодом свій момент змарнував Шахаб. Отримавши пас на хід, він не зумів переграти Гальчука – воротар впорався з його ударом.

Та все ж свій дебютний гол за Зорю іранський нападник таки забив. На 34-й хвилині луганці провели чергову атаку, за яку завдали декілька ударів. Та зі спробами Юрченка захисники впоралися, заблокувавши удар. Як і перший удар Шахаба. Та після цього форвард "переклав" м'яч під ліву ногу та завдав потужний удар під перекладину. Він і став результативним.

Відео голу Шахаба

У другому таймі команди продовжували грати у атакувальний футбол. І найбільш реальний шанс зрівняти рахунок отримав Кащук. Після навісу з флангу він зумів прийняти м'яч, але не влучив у кут воріт з близької відстані.

Матч так і закінчився за мінімальної переваги Зорі. Завдяки цій перемозі луганський клуб піднявся на третє місце у турнірній таблиці. Маріуполь же залишився на дев'ятій сходинці.