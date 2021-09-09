Маріуполь попросив перенести матч з Шахтарем: гра відбудеться в іншому місті

У 8-у турі УПЛ мало відбутися дербі між Маріуполем та Шахтарем. Але жителі Маріуполя не зможуть побачити цей матч наживо. Його довелося перенести в інше місто.

Матч Маріуполь – Шахтар запланували на суботу, 18 вересня. І планувалося, що гра відбудеться в Маріуполі на місцевому стадіоні імені Бойка.

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Однак 9 вересня Маріуполь заявив, що матч буде перенесено. Все через те, що на цьому стадіоні не можна буде зіграти матч. Клуб отримав повідомлення від комунального підприємства, що "в період з 15-го по 20-е вересня 2021 року на стадіоні імені В. С. Бойко будуть проводитися невідкладні аварійно-відновлювальні та пуско-налагоджувальні роботи на підстанції, яка живить стадіон. У зв'язку з цим проведення будь-якого офіційного заходу на стадіоні в цей період неможливо".

Відтак Маріуполь звернувся до дирекції УПЛ та Шахтаря з проханням про обмін матчу – гра 8-го туру відбудеться на полі "гірників", а вже у другому колі команди зіграють у Маріуполі. "Азовці" отримали згоду на таке прохання.

Однак матч відбудеться не в Києві на НСК "Олімпійський", де виступає Шахтар. А в Ковалівці на стадіоні "Колос". Все через те, що 18 вересня на НСК "Олімпійський" свій матч проведе київське Динамо проти Олександрії.

Варто додати, що матч проти Маріуполя Шахтар проведе після того, як 15 вересня зіграє в Лізі чемпіонів проти молдавського Шерифа на виїзді. А вже 22 вересня на "гірників" очікує матч проти Динамо за Суперкубок України. Гра відбудеться в Києві.