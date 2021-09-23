Маріуполь підписав гравця збірної Північної Македонії – він грав проти України на Євро-2020

Маріуполь оголосив про підписання контрактів з двома легіонерами – хорватським захисником Петаром Босанчичем і півзахисником збірної Північної Македонії Стефаном Спіровскі.

Обоє гравців підписали контракт до кінця сезону.

Стефан Спіровскі виступає за збірну Північної Македонії. Загалом 31-річний півзахисник провів за національну команду 41 матч, в яких відзначився одним забитим голом. Гравець потрапив до заявки команди на Євро-2020, і єдиний матч на турнірі провів проти збірної України, вийшовши у стартовому складі. Але після перерви був замінений.

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Свого часу Спіровскі виступав в Угорщині за Ференцварош, який на той час тренував українець Сергій Ребров. Загалом гравець встиг змінити чимало клубів – розпочинав в Пелістері, далі були сербський Борац, болгарський Бероє, північномакедонський Вардар (де тричі поспіль став чемпіоном країни та був визнаний кращим гравцем року в країні у сезоні 2016/17). Вже після цього у 2017 році він і перебрався до Ференцвароша, з яким став спочатку срібним призером, а потім і чемпіоном Угорщини. У сезоні 2019/20 виступав в Ізраїлі за Хапоель (Тель-Авів), а сезон 2020/21 провів на Кіпрі в клубі АЕК (Ларнака).

Щодо Петара Босанчича, то йому 25 років. Він виступає на позиції центрального захисника. В його активі три матчі та один забитий гол за молодіжну збірну Хорватії. До цього виступав лише в чемпіонаті Хорватії – Хайдук, Дугопольє, Сєсвєтє та Істра 1961.