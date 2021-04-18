Олімпік у яскравому матчі не зміг дотиснути Маріуполь, але покинув зону вильоту: відео

Маріуполь та Олімпік зустрілися у Харкові у неділю, 18 квітня, у рамках 22 тур УПЛ. Поєдинок завершився результативною нічиєю.

Маріуполь – Олімпік 1:1

Голи: Кулаков, 5 – Нкенг, 26 (п)

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Уже на 5 хвилині грі "азовці" досить легко вийшли вперед. Топалов отримав вертикальний пас на лівому фланзі та увійшов у штрафний. Гравець Маріуполя прострілив на Кулакова, який відзначився у порожніх воротах.

Перевага номінальних господарів матчу трималася до 26 хвилини, коли Олімпік заробив пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Нкенг.

На 33 хвилині Олімпік міг вийти вперед. Таллес пробив з відскоком від газону, але Кудрик витягнув м'яч з-під поперечини. Буквально за хвилину Таллес отримав другий шанс. Легіонер донеччан пробивав майже з 11 метрів, але невдало.

Під завісу тайму команди обмінялися небезпечними нагодами. Спершу Нкенг навісив на дальню стійку, де пробив Пасіч. Маріуполь врятувала поперечина. "Азовці" відповіли ударом Мишньова, але той дивом не попав у ворота.

Після перерви Олімпік мав ще одну нагоду вийти вперед. Нкенг вийшов на рандеву з голкіпером після прекрасного пасу Тейшейри. Гравець донеччан переграв воротаря, але м'яч майже з лінії воріт вибив захисник.

Ближче до середини другого тайму гра заспокоїлася, хоча Олімпік продовжив контролювати поєдинок. Під завісу гри "азовців" могли вирвати перемогу, але Кічак здійснив чудовий сейв. У підсумок поєдинок завершився нічиєю 1:1.

Завдяки нічиїй Олімпік набрав 18 очок та покинув зону вильоту. Маріуполь має 22 очки та утримує 9 місце.

Маріуполь – Олімпік відеоогляд