Львів обіграв на виїзді Маріуполь та зберіг місце в УПЛ: відео

У матчі між Маріуполем та Львовом у неділю, 2 травня, визначилася одна з команд, яка точно виступить в УПЛ наступного сезону. Львів завдяки гостьовій перемозі зумів піднятися всередину турнірної таблиці.

Маріуполь – Львів 1:2

Голи: Топалов, 31 – Семенів, 33, Махмутович, 90

Перемога кожної з цих команд гарантувала їй місце в УПЛ наступного сезону. Зважаючи на те, що Минай у паралельному матчі програв Зорі.

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Для Маріуполя цей матч був особливим, адже команда знову у 2021 році повернулася на рідний стадіон і провела матч з глядачами. Попереднього разу після матчу проти Минаю "азовцям" знову довелося грати матчі не вдома через газон, який не прижився.

Але і Львів у цьому матчі не залишився без підтримки вболівальників. Клуб напередодні відвідав батальйон поліції особливого призначення "Львів", який зараз перебуває на сході України. І передав їм гостинців, а також запросив на матч.

Визначати хто у першому таймі буде розводити м'яч, а хто обиратиме половину поля, капітани команд вирішили за допомогою писанок, які розбивали.

Вже на початку зустрічі команди обмінялися декількома моментами. Львів міг відзначитися через те, що голкіперу суперників Олегу Кудрику в деяких моментах в очі світило сонце, тож він не надто вдало діяв на виходах.

Та все ж першими відзначилися саме господарі поля. Топалов отримав пас неподалік штрафного майданчика. перед ним було декілька суперників. Та жоден з п'яти гравців Львова так і не зумів ні відібрати м'яч, ні заблокувати удар – м'яч влетів під дальню штангу.

Відео голу Топалова

Та радість маріупольців була не довгою. Вже за дві хвилини рахунок на табло був рівним. Ренан перед штрафним віддав пас на Семеніва, і півзахисник з меж штрафного відправив м'яч повз Кудрика.

Відео голу Семеніва

На перерву Львів міг піти, перебуваючи попереду в рахунку. Ренан перехопив невдалий поперечний пас суперника, вийшов на ворота, де вже обіграв голкіпера та ще одного захисника. Але з гострого кута відправив м'яч повз лінію воріт.

У другому таймі команди продемонстрували атакуючий футбол. Маріуполю вдалося забити, але голкіпер не зарахував взяття воріт – Очеретько який хоч і не пробивав, перебував в офсайді. В момент удару він заблокував голкіпера Ільющенкова.

Матч так і міг би закінчитися внічию, але Львів таки здобув перемогу. Вже у компенсований арбітром час після подачі з кутового господарі поля так і не зуміли вибити м'яч якомога далі від воріт. Після першого удару м'яч влучив у штангу, а Махмутович відправив його точно у ворота. І приніс своїй команді перемогу. Хоча гравці Маріуполя намагалися довести, що під час цієї атаки м'яч влучив у руку гравцю Львова Казлаускасу.

Відео голу Махмутовича

Львів перемагає і набирає 28 очок. В останніх п'яти матчах Львів чотири рази переміг, ще одного разу зігравши внічию. Таким чином команда гарантувала собі місце в УПЛ на наступний сезон.

Для Маріуполя ще не все вирішено. В команди 22 очки, і випереджає вона останній Минай лише на чотири бали. До закінчення чемпіонату ще два тури, а в наступному матчі Маріуполь зіграє вдома проти Динамо.