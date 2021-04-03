Маріуполь у матчі з 7 голами та 3 пенальті переміг Інгулець: відео

Маріуполь та Інгулець у суботу, 3 квітня, відкрили програму 20 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Харкові завершився результативною перемогою Маріуполя.

Маріуполь – Інгулець 4:3

Голи: Бондаренко, 45+3 (п), 46, 60 (п), Стасюк, 67 – Плохотнюк, 52, Коваленко, 54, Шевцов, 88

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Через проблеми з газоном на стадіоні імені Володимира Бойка у Маріуполі гру перенесли у Харків на ОСК "Металіст". Маріуполь продовжує грати домашні матчі за межами рідного міста.

Команди підходили до гри як сусіди у турнірній таблиці. Інгулець набрав 19 очок та посідав 8 місце. "Азовців" відставали від суперника всього на 1 очко.

Домінування Маріуполя

На старті гри Маріуполю вдалося провести результативну атаку. Топалов відзначився у воротах гостей, однак гол було скасовано через офсайд. Інгулець відповів дальнім ударом Щедрого, з яким впевнено впорався голкіпер.

На 19 хвилині Маріуполю вдалося заробити штрафний з перспективної позиції. Пробити вирішив Топалов, але гравець Маріуполя не зміг поцілити у верхній кут. М'яч пролетів над воротами.

Через декілька хвилин Топалов оформив "офсайдний дубль". Маріуполь розвинув результативну атаку після перехоплення м'яча, але арбітр знову скасував гол через офсайд.

На 33 хвилині Бондаренко отримав чудову нагоду, щоб вивести Маріуполь вперед. Топалов класно відкрився на лівому фланзі і прострілив у штрафний на Бондаренка, який набігав. Артем пробив у дотик, але не влучив у площину воріт.

Маріуполь здебільшого атакував лівим флангом, де Інгулець не так щільно грав проти суперника. На 42 хвилині Топалов і Стасюк організували гарну стіночку, після якої Петро прострілив у штрафний на Кулакова. Форвард "азовців" пробив на зручній для Малиша висоті і голкіпер відбив м'яч.

На другій компенсованій хвилині Маріуполь отримав стовідсоткову нагоду відзначитися. Салем не порозумівся з Малишем і пропустив м'яч на голкіпера. На перехопленні був Кулаков, якого збив воротар – пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Бондаренко – 1:0!

Результативна перестрілка

Відразу по перерві Маріуполь подвоїв перевагу. "Азовці" розвинули атаку правим флангом. Очеретько отримав вертикальну передачу й відпасував на Бондаренка, який пробив з-за меж штрафного. Малиш не зміг відбити м'яч, хоча мав усі шанси врятувати партнерів.

Однак Інгулець так само швидко відновив паритет. Спершу на 52 хвилині гості організували атаку після вкидання ауту. Коваленко пробив у дальній кут, а Плохотнюк мінімальним дотиком переправив м'яч під стійку.

Через дві хвилини Коваленко таки записав своєї прізвище на табло. Нападник Інгульця класним ударом головою замкнув навіс з правого флангу та зрівняв рахунок – 2:2!

Не встиг Інгулець відсвяткував два голи, як господарі відновили перевагу у 2 м'ячі. На 59 хвилині Семенко після кутового завалив у штрафному суперника – пенальті. Бондаренко знову переграв голкіпера та оформив хет-трик.

А на 67 хвилині Інгулець провалився на правому фланзі. Свіжий Кирюханцев отримав багато простору та спокійно навісив у штрафний. М'яч пролетів повз всіх футболістів та опинився у Стасюка, який приєднався до атаки. Оборонець Маріуполя спокійно прийняв м'яч та пробив точно у ворота.

На 82 хвилині Шевцов мав шанс повернути інтригу в матч. Футболіст Інгульця отримав м'яч перед воротами "азовців", але затягнув з ударом. У підсумку оборонці закрили простір для точного удару.

Через 5 хвилин інтрига таки ожила. Голкіпер Кудрик невдало вийшов з воріт та збив Балана – пенальті. Удар з позначки вдало реалізував Шевцов – 4:3.

Арбітр компенсував 5 хвилин, яких було достатньо, щоб побачити ще один гол. Однак команди зупинилися на 7 м'ячах і Маріуполь таки здобув перемогу.

Завдяки перемозі Маріуполь обійшов Інгулець у турнірній таблиці й тепер посідає 9 місце. Клуб із села Петрове може втратити 10 місце, якщо свій матч виграє донецький Олімпік.

Маріуполь – Інгулець відеоогляд