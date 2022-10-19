Сам зрадив, а потім ревнував: чемпіона світу посадили на 3 роки за побиття колишньої дружини

Колишній чемпіон світу з велогонок Маріо Чіполліні був засуджений до трьох років ув'язнення за насильство та переслідування своєї колишньої дружини Сабріни Ландуччі. При цьому вирок суду був більш жорсткий, аніж просила прокуратура.

Маріо Чіполліні та Сабріна Ландуччі була зірковою парою в Італії. Вони одружилися в 1993 році. Він був популярним велогонщиком. І у 2002 році став чемпіоном світу у груповій гонці. А також за свою кар'єру 42 рази перемагав на етапах велобагатоденки Джиро д'Італія.

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Пара прожила в шлюбі до 2005 року. Саме тоді Маріо Чіполліні зрадив дружині з моделлю Магдою Гомес. Тож вони розлучилися.

У 2017 році Сабріна Ландуччі звинуватила свого колишнього чоловіка в погрозах, переслідуванні та нанесенні травм. Один з епізодів стався 6 січня, коли Чіполліні прийшов до неї на роботу в спортивний центр, де на очах у співробітників та клієнтів схопив її за шию та вдарив головою об стіну. Жінка отримала травми.

Також під час судового розгляду виявилося, що велогонщик погрожував жінці (у тому числі через одяг), переслідував її, проник до її будинку, де пошкодив меблі, велосипеди та автомобіль.

Прокуратура просила про 2,5 роки ув'язнення. Але суддя засудила його до трьох років ув'язнення. Також Чіполліні повинен сплатити 80 тисяч євро компенсації своїй колишній дружині, та ще 5 тисяч євро її теперішньому партнеру.

Адвокати велогонщика вже заявили, що подаватимуть апеляцію через "серйозні процесуальні помилки"