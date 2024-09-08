Марина Мажула стала віцечемпіонкою Паралімпійських ігор-2024 у веслуванні

У неділю, 8 вересня, в останній ігровий день Паралімпіади-2024 відбувся фінал з веслування у байдарці-одиночці. У вирішальному заїзді Україну представляла параатлетка Марина Мажула.

Марина Мажула, веслувальниця у байдарці-одиночці, змагалась за медаль Паралімпійський ігор-2024. Українка успішно виступила у фінальному заїзді, повідомляє 24 канал.

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Марина Мажула срібна призерка Паралімпіади-2024

Українська веслувальниця Марина Мажула здобула срібну медаль Паралімпійських ігор-2024. Параатлетка завершила фінальний заїзд з другим результатом – 52,87.

Українка поступилась, лише чілійській спортсменці Катерінн Воллерман. Ця медаль для Мажули стала другою поспіль на Паралімпіаді-2024. До цього Марина здобула "срібло" на Іграх-2020 у Токіо.

Ця медаль стала 80-ю для України на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Нагадаємо, що Андрій Кривчун також буде змагатись за медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів у класі VL2.