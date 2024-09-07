Українські тенісисти розривають Париж: Литовченко взяла "срібло" Паралімпійських ігор

У суботу, 7 вересня, продовжились змагання із настільного тенісу Паралімпійських іграх-2024. Марина Литовченко успішно вийшла до фіналу одиночного розряду у класі 6.

На шляху до золотого фіналу українка здолала у чвертьфіналі Катажину Маршал із Польщі 3:0. В 1/2 одиночного розряду суперницею Марини Литовченко стала румунка Камелія Чирипан, пише 24 Канал.

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Прикра поразка у фіналі

Це був останній шанс на медалі для української тенісистки. У парних розрядах Литовченко у парах із Шинкаровою та Май поступились представникам Бразилії (у чвертьфіналі 3) та Польщі (в 1/8 фіналу).

Із завданням українка впоралась на відмінно, відкинувши усе хвилювання у сторону.

У півфіналі Литовченко "проїхалась" по суперниці із Румунії, знищивши її у трьох партіях – 11:5, 11:7 та 11:5. Камелія Чирипан могла тішитись лише "бронзою". Натомість Марина Литовченко вийшла до фіналу Паралімпіади-2024, де на неї чекала зустріч із Наджла Імад Лафта аль Дайєні з Іраку.

Вихід у фінал вже гарантував українській тенісистці щонайменше "срібло".

Перша партія залишилась за українкою 11:8. Однак вже у наступній суперниця Литовченко з Іраку зрівняла цифри на табло, віддавши українці лише чотири бали – 4:11. Третя партія була найнапруженішою. Дайєні лідирувала у рахунку, але Литовченко майже вдалось ліквідувати відставання 10:12.

Фінальне протистояння перейшло у четверту партію. На жаль, Дайєні вдалось позбавити Литовченко золотої медалі – 8:11.

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До слова. Марина Литовченко вже має за своєю спиною "бронзу" Ріо-2016 та "золото" Токіо-2020. Обидві нагороди були здобуті в одиночному розряді.

Нагадаємо, що Україна вже здобула три медалі у настільному тенісі. Одну завоювали Віктор Дідух у парі із Іриною Шинкаровою у змішаному розряді у класі XD17 – "бронзу" Паралімпіади-2024. А Максим Ніколенко виграв "бронзу" в одиночному розряді у класі 8.

7 вересня Віктор Дідух здобув своє друге у кар'єрі паралімпійське "золото", здолавши представника Китаю.