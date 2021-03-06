Марина Бех-Романчук – чемпіонка Європи зі стрибків у довжину

У суботу, 6 березня, у вечірній сесії на чемпіонаті Європи у Торуні (Польща) з легкої атлетики стрибунки у довжину змагались за нагороди. Українка Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи.

У другий день змагань найбільші надії українських вболівальників була на 25-річну Марину Бех-Романчук, яка днем раніше впевнено вийшла у фінал з третього місця.

Варте уваги Магучіх та Світоліна потрапили у рейтинг найуспішніших жінок України

Перша нагорода для України

Перші дві спроби були б ідеальними для українки, якби вона двічі не робила заступ за планку. Лише з третього стрибка титулована легкоатлетка внесла свій результат у фінальну таблицю. Її стрибок відразу посунув усіх суперниць та підійняв Марину на перше місце – 6.80. Вона на 10 сантиметрів покращила свій найкращий особистий результат цього сезону.

Її головною конкуренткою була німкеня Малайка Мігамбо, яка відразу показала довжину 6.60 метри. У наступних спробах стрибнула ще далі на 6.88 метри. Цікаво, що легкоатлетки часто марнували свої спроби через заступ. Не клеїлись стрибки у дівчат.

Спекотна боротьба з німкенею

Бех-Романчук залишилась незадоволеною стрибком у четвертій спробі – лише 6.62. Легкоатлетка з Німеччини, яка захопила лідерство після екватору фінальної стадії, теж не змогла перевершити свій показник.

Хто ще став конкуренткою для українки? Анастасія Мірончук-Іванова з Білорусі до своєї останньої спроби показувала результат 6.72 метри. Шведка Хадді Санья стрибнула на довжину 6.75.

У п'ятій спробі українська легкоатлетка покращила свою довжину аж на 6 сантиметрів – 6.86. Лише двох сантиметрів не вистачило Бех-Романчук, щоб зрівнятись з представницею Німеччини, яка свою 5-ту спробу провалила.

За "бронзу" боролись Мірончук-Іванова та Хадді Санья. Перша завершила свої виступи з результатом 6.72. Швед в останній спробі зробила мінімальний заступ та здобула третє місце із результатом 6.75 метри.

Прекрасна українка завершила свої виступи на чемпіонаті Європи – 6.92 метри. Найкращий результат сезону серед усіх представниць. Малайка змогла в останній спробі продемонструвати довжину 6.78.

Результати

Українці нарешті змогла випередити німкеню. Марина Бех-Романчук – чемпіонка Європи у Торуні.

1. Марина Бех-Романчук (Україна)

2. Малайка Мігамбо (Німеччина)

3. Хадді Санья (Швеція)