МанСіті з Зінченком мінімально здолав аутсайдера АПЛ: відео

У суботу, 30 січня, Манчестер Сіті на власному полі приймав Шеффілд Юнайтед у рамках 21 туру АПЛ. Господарі мінімально переграли суперника.

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед 1:0

Гол: Жезус, 9

Варте уваги Арсенал та Манчестер Юнайтед зіграли у феєричну нічию: відео

У гості до МанСіті приїхав непоступливий суперник, який у минулому турі вже переміг клуб Манчестера, але Юнайтед. У стартовому складі "містян" вийшов українець Олександр Зінченко.

Вже на старті матчу господарям вдалось розмочити рахунок. Торрес до кінця поборовся на фланзі, протягнув м'яч ближче до воріт та віддав на вільного Жезуса, якому потрібно було лише переправити м'яч у ствір володінь Шеффілда – 1:0.

Бернардо доволі небезпечно пробивав головою, але голкіпер був на місці.

Свій момент мав і Зінченко. Олександр підхопив передачу від Фодена та наважився на дальній удар – голкіпер у ефектному стрибку став на заваді неймовірному голу.

Після подачі з кутового вже Ляпорт міг збільшити перевагу, але знову воротар Ремсдейл був бездоганним на лінії.

Шеффілд теж не завжди відсиджувався в обороні. Флек потужно пробив з-за меж штрафного – м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

Небезпечна атака гостей завершила контратакою команди Гвардіоли. Фернандінью перехопив м'яч у суперника та розпочав стрімку атаку, яку продовжив Фоден. Він віддав передачу на вільного Жезуса, той у межах штрафному вирішив пробити – воротар чудово зіграв на лінії.

Зінченко провів на полі весь поєдинок. Мінімальна перемога МанСіті – 1:0.

Після звитяги продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, у їх активі 44 пункти. "Містяни" випереджають найближчого конкурента МЮ на 3 очки.

Шеффілд – аутсайдер АПЛ, вони заробили лише 8 пунктів за 1 матч.

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед відеоогляд