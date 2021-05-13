Зупиніть ракети: футболіст Шахтаря закликав Палестину до припинення вогню по Ізраїлю – відео

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон закликав Палестину припинити вогонь в бік Ізраїлю. Футболіст є гравцем збірної Ізраїлю.

21-річний гравець збірної Ізраїлю сказав: "Зупиніть ракети. Припиніть терор. Ми разом з Ізраїлем".

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Коротко про палестинсько-ізраїльський конфлікт