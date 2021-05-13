Зупиніть ракети: футболіст Шахтаря закликав Палестину до припинення вогню по Ізраїлю – відео

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон закликав Палестину припинити вогонь в бік Ізраїлю. Футболіст є гравцем збірної Ізраїлю.
21-річний гравець збірної Ізраїлю сказав: "Зупиніть ракети. Припиніть терор. Ми разом з Ізраїлем".
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Коротко про палестинсько-ізраїльський конфлікт
- Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Перед ескалацією в Східному Єрусалимі тривали масштабні протести палестинців, які виступали проти рішення ізраїльського суду про примусове виселення десятків людей з будинків.
- 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі. Через це влада Ізраїлю навіть закрила це місце. 9 травня Верховний суд Ізраїлю відклав ухвалення рішення про можливість виселення палестинців.
- Ракетні удари між Ізраїлем та Сектором Гази продовжуються з 10 травня. Ізраїль стверджує, що палестинські угрупування випустили в його сторону приблизно 1 500 ракет. Ізраїль відповідає бомбардуванням місць, що належать палестинським збройним формуванням.