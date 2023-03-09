Забивний легіонер, який запалює в АПЛ, повернеться у Шахтар

Влітку 2023 року у розташування донецького Шахтаря повернеться ще один легіонер. Манор Соломон, який запалює в АПЛ, знову одягне футболку "гірників".

23-річний ізраїльський футболіст виступає в Англії на правах оренди. Його співпраця з Фулхемом розрахована до кінця сезону-2022/2023. Після чого Соломон повернеться у Шахтар.

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Може затриматись в Україні не на довго

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, Манор своєю чудовою грою в АПЛ привернув увагу багатьох європейських клубів. Тому після повернення у Шахтар Соломон може надовго там не затриматись. Однак Романо не називає клуби, які стежать за талановитим футболістом донеччан.

Претенденти на Соломона зможуть підписати попередній контракт із забивним футболістом. Адже угода Манора з "гірниками" спливає вже вкінці 2023 року. Тому за пів року до закінчення контракту гравець може вести перемовини з потенційно новим для себе клубом.

Нагадаємо, що лівий вінгер покинув Шахтар за впровадженим новим правилом ФІФА. До переходу у донецький клуб Соломон пограв у рідному Ізраїлі за Петах-Тіква, а до оренди в АПЛ відіграв за "гірників" 106 матчів (22 голи та 9 асистів).

Як Соломон запалює за Фулхем в АПЛ