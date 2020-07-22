22 липня "Манчестер Юнайтед" на власному полі приймає "Вест Хем" у матчі 37 туру АПЛ. Онлайн-трансляція – на Спорт24.

Після карантину "Манчестер Юнайтед" набрав блискучу форму, і зараз багато хто заслужено називає команду Сульшера найсильнішою в АПЛ на даний момент. Тому, шанси у МЮ увірватися в топ-4 за підсумками 37-го туру дуже високі, пише 24 канал.

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Тим більше, що турнірної мотивації у "Вест Хема" практично немає. Завдяки перемозі над "Вотфордом" у 36-му турі команда Андрія Ярмоленка практично забезпечила собі збереження місця в АПЛ на наступний сезон. Відправити "молотобійців" у Чемпіоншип можуть лише якісь фантастичні сценарії, в які, напевно, не вірить уже ніхто.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем: онлайн-трансляція