"Манчестер Юнайтед" впевнено здобув перемогу у 31 турі чемпіонату Англії. На власному полі "червоні дияволи" розгромили "Шеффілд Юнайтед".

Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед 3:0

Голи: Марсьяль, 7, 44, 74

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Господарі матчу дуже швидко відкрили рахунок, пише 24 канал. Рашфорд з меж штрафного прострілив на Марсьяля, який випередив оборонця та пробив повз голкіпера.

"Червоні дияволи" могли подвоїти рахунок. Марсьяль вивів Рашфорд на порожні ворота, але Маркусу завадили влучити оборонці "Шеффілда".

Наприкінці тайму Марсьяль таки подвоїв перевагу МЮ. Він знову замкнув простріл у штрафний. Цього разу асистував Ван-Біссака.

По перерві футболісти МЮ створили шедевр. Марсьяль обігрався з Рашфордом та увійшов у штрафний. Француз елегантно перекинув голкіпера та встановив підсумковий результат гри – 3:0.

Завдяки перемозі "Манчестер Юнайтед" закріпився на 5-й сходинці. Відставання від "Челсі" складає всього 2 очки. Натомість "Шеффілд" утримує 8-е місце.

Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед відеоогляд матчу

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