Манчестер Юнайтед розірвав контракт із талантом, якого звинувачували у зґвалтуванні

В лютому цього року Мейсона Грінвуда виправдали у справі про насильство над його дівчиною. Втім клуб вирішив не продовжувати співпрацю із англійцем.

На початку 2022 року талант Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд потрапив у гучний скандал. Форварда звинуватили у зґвалтуванні своєї дівчини Харрієт Робсон.

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В інтернет потрапив аудіозапис, як Грінвуд домагався сексу із дівчиною в грубій формі. Через це футболіст був заарештований, а Манчестер Юнайтед відсторонив нападника від команди.

Грінвуду нема місця в МЮ

Втім взимку 2023 року суд визнав Мейсона невинним. Але "червоні дияволи" не поспішали повертати 21-річного хлопця у склад. Тепер же клуб офіційно оголосив про припинення співпраці із англійцем.

"Я розумію, що люди будуть судити мене через те, що вони побачили та почули в соціальних мережах. Вони подумають про найгірше. Мене виховали, щоб зрозуміти, що насильство в будь-яких стосунках є неправильним. Я не робив того, у чому мене звинувачували. З мене зняли всі звинувачення. Однак я повністю визнаю, що припустився помилок у своїх стосунках, і беру свою частку відповідальності на себе. Я зосереджений на відповідальності бути батьком, а також хорошим партнером.

Сьогоднішнє рішення було частиною спільного процесу між Манчестер Юнайтед, моєю родиною та мною. Найкращим рішенням для всіх нас є те, що я продовжу свою футбольну кар’єру далеко від "Олд Траффорд", де моя присутність не буде відволікати клуб. Я дякую Манчестер Юнайтед за підтримку з тих пір, як я приєднався у віці семи років. Частина мене завжди буде тут,

– написав Грінвуд на своїй сторінці у твітері.

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Дивне продовження із партнеркою

ВІдзначимо, що Мейсон досі зустрічається із Харрієт, яка його і звинуватила у зґвалтуванні. Більш того, в середині липня цього року Грінвуд та Робсон оголосили про народження дитини.

Нагадаємо, що Грінвуд дебютував за Манчестер Юнайтед у 2018 році і за цей час встиг награти 129 матчів, забивши 35 голів. У 2021 році він допоміг "червоним дияволам" вийти у фінал Ліги Європи та взяти срібло АПЛ. Також на його рахунку один матч за збірну Англії.