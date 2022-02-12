Манчестер Юнайтед з Роналду не зміг здолати Саутгемптон

Саутгемптон в рамках 25-го туру АПЛ несподівано відібрав очки у Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (1:1).

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1

Голи: Санчо, 21 – Адамс, 48

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МЮ важко розпочав лютий, вилетівши з Кубка, втративши очки у матчі проти Бернлі й опустившись на шосту сходинку. "Дияволам" у домашній зустрічі з Саутгемптоном необхідно було реабілітовуватись, повідомляє 24 канал.

На 21-й хвилині Джейдон Санчо вивів "червоних дияволів" уперед. Асистував йому Маркус Рашфорд.

Проте переможний рахунок підопічні Ральфа Рангніка не втримали. На початку другого тайму за гостей забив Че Адамс, чим подарував своїй команді нічию.

Зірковий форвард МЮ Кріштіану Роналду провів на полі весь поєдинок, результативними діями не відзначився. Португалець не може вразити ворота суперників уже протягом шести матчів.