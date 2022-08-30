Манчестер Юнайтед невдало почав сезон 2021/2022 в АПЛ. Команда з "Олд Траффорд" стартувала з двох поразок від середняків – Брайтона та Брентфорда.

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Правда, потім "червоні дияволи" змогли трохи виправити становище і обіграли Ліверпуль та Саутгемптон. Тим не менш, команда все одно шукаю посилення на трансферному ринку і навіть пішла на великі витрати.

На своєму офіційному сайті МЮ оголосив про домовленість з Аяксом щодо трансферу форварда Ентоні. 22-річний бразилець переїхав до 20-разового чемпіона Англії за 95 мільйонів євро. Це є рекордом для цього трансферного вікна. Це вже п'яте підписання Ман Юнайтед цього літа.

Раніше клуб придбав захисників Лісандро Мартінеса (Аякс) і Тайрелла Маласію (Феєноорд), а також хавбеків Каземіро (Реал) та Крістіана Еріксена (Брентфорд). Також цього літа Манчестер Юнайтед призначив нового тренера – їм став екскоуч Аякса Ерік тен Хаг.

Хто такий Ентоні

Бразилець переїхав в Європу у 2020 році, тоді Аякс заплатив Сан-Паулу за нападника 15,7 мільйона євро. За два роки в амстердамському клубі він забив 24 голи та віддав 18 асистів у 82 матчах.

Крім того, у флангового нападника є досвід виступів за збірну Бразилії. В Олімпійській команді Ентоні став чемпіоном на Іграх-2020, а за дорослу збірну провів 9 матчів (2 голи + 1 асист).

Цікавий факт! Покупка Ентоні – другий найдорожчий трансфер в історії Манчестер Юнайтед. Дорожче "червоним дияволам" обійшовся лише Поль Погба, за якого клуб віддав Ювентусу 105 мільйонів євро.