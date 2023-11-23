Тотальний розпродаж футболістів: Манчестер Юнайтед готує "чорну п'ятницю"

У найближчі два трансферні вікна "манкуніанців" очікують великі зміни в складі команди. Число вибулих гравців, ймовірно, буде двозначним.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг продовжує перебудову команди. До такого кроку підштовхують непереконливі результати в сезоні.

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Манчестер Юнайтед позбудеться баласту

За підрахунками видання Manchester Evening News, "Олд-Траффорд" залишать мінімум десять гравців. Це відбудеться протягом найближчих трансферних вікон – зимового та літнього.

У частини футболістів завершуються контракти, а клуб не збирається їх пролонгувати. До цього списку потраплять голкіпер Том Хітон, 35-річний ветеран Джонні Еванс, юний Шол Шортайр та форвард Антоні Марсьяль.

Ще невирішеною залишається доля Брендона Вільямса та Альваро Фернандеса. У цих двох футболістів влітку завершуються контракти. Наразі вони виступають на правах оренди в інших клубах. Цілком ймовірно, що МЮ може пролонгувати угоди заради потенційного продажу.

Манчестер Юнайтед планує заробити на трансферах Донні ван де Бека та Джейдона Санчо. А от Рафаель Варан може взимку перебратися в Бундеслігу. У послугах центрбека зацікавлена Баварія.

Також ще не вирішена доля Мейсона Грінвуда. 22-річний форвард на правах оренди виступає за Хетафе. Грінвуд має чинний контракт з "червоними дияволами", який завершується через 1,5 року.

Зазначимо, що свій найближчий матч чемпіонату АПЛ команда тен Хага зіграє 26 листопада проти Евертона Віталія Миколенка.