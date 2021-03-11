Мілан врятувався від поразки Манчестер Юнайтед завдяки голу на 90+2 хвилині: відео

Однією з найцікавіших пар на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи є Манчестер Юнайтед – Мілан. У четвер, 11 березня, команди зіграли перший матч на "Олд Траффорд".

Манчестер Юнайтед – Мілан 1:1

Голи: Діалло, 50 – К'яер, 90+2

Обидві команди підійшли до цього матчу не в оптимальних складах. Обидва тренери не змогли розраховувати на ряд ключових гравців. Не зіграв в цьому матчі й Златан Ібрагімович, який свого часу виступав і за МЮ, а тепер грає за Мілан.

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Ще до 10-ї хвилини зустрічі гості двічі забили. Але обидва рази голи не були зараховані. У Леау зафіксували офсайд, а Кессьє підіграв собі рукою під час атаки. Правда це побачили лише після перегляду відеоповтору.

Єдиний шанс МЮ забити в першому таймі змарнував Магвайр. Захисник влучив у штангу, пробиваючи з метра.

Зате забити господарям вдалося на початку другого тайму. Бруну Фернандеш зробив закидання у штрафний майданчик мало не з центра поля, і Діалло головою пробив повз Доннарумми, який невдало вийшов на перехоплення.

Шанс подвоїти перевагу своєї команди змарнував Джеймс, який теж не забив з близької відстані.

Розплата за це прийшла вже у компенсований арбітром час. Після подачі з кутового К'яер відірвався від опікуна та головою відправив м'яч у ворота. Хендерсон міг врятувати МЮ, але не зумів рукою влучити по м'ячу, який летів під перекладину.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Мілан

У підсумку нічия 1:1. І тепер сильнішого у цій парі команди визначать 18 березня на "Сан Сіро".