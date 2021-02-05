Хто вийде переможцем в матчі Манчестер Юнайтед – Евертон: прогноз букмекерів

У суботу, 6 лютого, Манчестер Юнайтед зіграє проти Евертона матч чемпіонату Англії. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на здобуття трьох очок у цій зустрічі.

В цього сезоні в АПЛ на перемогу претендують одразу декілька команд. Ще на початку сезону в цьому переліку був і Евертон. "Іриски" виграли чотири стартові матчі. Правда згодом дещо "забуксували". Але кінець 2020 року відзначили ще трьома перемогами поспіль – над Челсі, Лестером та Арсеналом. Команда зараз посідає сьоме місце, але має ще два матчі в запасі. І за втраченими очками може бути у топ-4.

Манчестер Юнайтед в цьому сезоні виглядає не менш успішно. І теж був на вершині турнірної таблиці. Але сенсаційна домашня поразка від аутсайдера Шеффілд Юнайтед та нічия з Арсеналом опустила їх на друге місце. Та розгромна перемога над Саутгемптоном з рахунком 9:0 залишила їх в чемпіонській гонці.

Як це було Найбільша поразка в історії АПЛ: Манчестер Юнайтед знищив Саутгемптон 9:0 – відео

Тепер на них очікує очна зустріч. І визначити переможця не так і легко.

Для команд це буде третій матч у цьому сезоні. У двох попередніх зустрічах перемогли "червоні дияволи". Спочатку – в чемпіонаті, а згодом і в Кубку футбольної ліги. При цьому що обидва матчі відбулися на "Гудісон парк".

В букмекерській конторі Favbet перевагу віддають саме МЮ – коефіцієнт 1,57 на їх перемогу. На перемогу Евертона – коефіцієнт 5,80. Нічия у матчі – 4,35.

Обидві команди чимало забивають. І пропускають. В МЮ різниця голів 46:27, а в Евертона – 31:25. Окрім того, це буде дуель бомбардирів в АПЛ. Бруну Фернандеш та Калвер-Льюїн мають по 12 голів. Відтак ТБ 2,5 – 1,68. Натомість ТМ 2,5 – 2,2. А на те, що обидві команди заб'ють – 1,77.

Можна зробити і ставку на "суху" перемогу. Тут теж більше шансів в МЮ – 2,73 на такий підсумок. На "суху" перемогу Евертона – 11,50. А для тих, хто вірить не лише у чималу кількість голів, може зробити і ставку на "Евертон переможе в 4 або більше м'ячі". Коефіцієнт на такий підсумок – 100. На перемогу МБ з різницею в чотири й більше голи – 85,00. Нагадаємо, попередній матч "манкуніанці" перемогли 9:0.