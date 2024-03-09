Чорна смуга Евертона триває: Манчестер Юнайтед завдяки двом пенальті обіграв команду Миколенка

У суботу, 9 березня, в Англії розпочався 28-й тур Прем'єр-ліги. На "Олд Траффорді" Манчестер Юнайтед приймав кризовий Евертон.

Манчестер Юнайтед – Евертон 2:0

Голи: Фернандеш, 12 (з пен.), Рашфорд, 36 (з пен.)

Команда Шона Дайча вже 10 матчів поспіль не знає смаку перемог. Такі результати ускладнюють завдання зберегти прописку в елітному дивізіоні, пише 24 Канал.

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Евертон без шансів поступився МЮ

На матч проти Манчестер Юнайтед з перших хвилин вийшов Віталій Миколенко. Українець традиційно зайняв місце на лівій бровці.

Господарі досить швидко відкрили рахунок. Захисник "ірисок" Джеймс Тарковскі вдарив по ногах суперника та привіз пенальті у свої ворота. Бруну Фернандеш чітко реалізував одинадцятиметровий.

За дев'ять хвилин до завершення першого тайму арбітр вдруге вказав на позначку. Цього разу пробивати пенальті вирішив Маркус Рашфорд. Форвард "червоних дияволів" перехитрив Пікфорда та відправив м'яч у лівий кут воріт.

У другому таймі господарі мали можливості довести рахунок до розгромного. Однак "ірисок" пошкодував Фернандеш та Гарначо, які змарнували свої нагоди.

Віталій Миколенко на 84-й хвилині матчу опинився на ударній позиції. Українець головою замикав фланговий навіс, але м'яч пролетів далеко від воріт. На 88-й хвилині Шон Дайч замінив Миколенка на Шерміті.

Манчестер Юнайтед реабілітувався після поразки в попередньому турі від Манчестер Сіті (1:3). Підопічні тен Хага займають 6 місце в таблиці.

Евертон довів безвиграшну серію до 11 матчів. Команда Миколенка балансує на межі зони вильоту: в "ірисок" 16 місце та 25 очок.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Евертон