Король асистів та "близнюк" Зінченка: Манчестер Сіті втратив провідного гравця майже на півроку

Кевін Де Брюйне отримав важку травму у зустрічі із Бернлі. На бельгійця, котрого через зовнішню схожість називають братом Зінченка, чекає операція.

Минулого сезону Манчестер Сіті провів шикарну кампанію. Підопічні Пепа Гвардіоли виграли чемпіонат та Кубок Англії, а також стали переможцями Ліги чемпіонів.

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Тепер же манкуніанці вдало почали новий сезон, розгромивши у першому турі Бернлі (3:0). Але ця гра принесла Пепу Гвардіолі ложку дьогтю.

Травми у першому таймі зазнав лідер півзахисту Кевін Де Брюйне. Бельгієць залишив поле на 22 хвилині. Обстеження показало розрив підколінного сухожилля.

Цілком ймовірно, що лікарі Сіті вирішать робити Де Брюйне операцію на сухожиллі. Таким чином, повернення Кевіна на поле очікується не раніше 2024 року.

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Бельгійський хавбек перебрався у Манчестер Сіті з Вольфсбурга у 2015 році. За цей час він забив 101 гол та оформив аж 147 асистів за манкуніанців. Разом із Сіті Де Бюйне виграв 14 трофеїв, в тому числі 5 чемпіонств АПЛ та Лігу чемпіонів.