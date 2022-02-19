Тоттенхем вкрав перемогу у МанСіті, зробивши невеличкий подарунок Ліверпулю
Манчестер Сіті 19 лютого приймав Тоттенхем у центральному матчі 26 туру АПЛ. Гості відібрали три очки у "містян".
Манчестер Сіті – Тоттенхем 2:3
Голи: Гюндоган, 34, Марез, 90+2 (п) – Кулусевскі, 5, Кейн, 59, 90+5Матч розпочався із контролю м'яча від МанСіті, але першими забили гості. Тоттенхему вдалось швидко відкрити рахунок у поєдинку, повідомляє 24 канал.
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"Шпори" у дві передачі вийшли з оборони в атаку, Кейн класно вирізав на хід Сон Хін Міну, який увірвався у штрафний суперника, віддав передачу на вільного Кулусевскі, який ударом в один дотик відправив м'яч у сітку воріт "містян" – 0:1.
29 хвилин знадобилось підопічним Гвардіоли, щоб зрівняти цифри на табло. Перед цим Гюндоган поцілив у стійку. Все той же активний Гюндоган виявився найспритнішим у штрафному суперника після подачі з флангу. М'яч відлетів до Ілкая, який впритул розстріляв володіння "шпор" – 1:1.
У першій частині зустрічі команди більше не забивали.
Кейн у справі
У другому таймі Тоттенхем знову першим вийшов уперед. На 59-й хвилині Кейн класно відгукнувся на передачу Сон Хін Міна та гарматним ударом в один дотик шокував голкіпер МанСіті – 1:2.
Майже одразу нападник "шпор" міг оформити дубль. Але з ударом впорався Едерсон.
Відповідь господарів була не менш гостра. Постріл Гюндогана у дев'ятку зупинив воротар Тоттенхема.
На 73-й хвилині Кейн засмутив голкіпера "містян"вдруге. Але взяття воріт було скасоване через офсайд.
Шалена кінцівка
На останній хвилині матчу здалось, що Ромеро зіграв рікою у штрафному Тоттенхема, але суддя ніяк не зреагував у цьому моменті. Однак апеляції футболістів із Манчестера змусили задуматись арбітра. Після відеоперегляду суддя вказав на 11 метрів.
Пенальті взявся виконувати Марез, який холоднокровно зрівняв рахунок – 2:2.
Вже у компенсований арбітром до матчу час Кейн втретє вивів Тоттенхем уперед. Гаррі найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з флангу та головою прошив сітку воріт – 2:3.
Тоттенхем "вкрав" у Манчестер Сіті три очки.
- Команда Гвардіоли продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ – 63 очки. Тепер відрив від найближчого конкурента Ліверпуля складає 6 пунктів.
- Тоттенхем після перемоги йде сьомим, маючи у своєму активі 39 балів.