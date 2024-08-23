Скандальний відхід з Барселони: Манчестер Сіті повернув капітана, з яким вигравав Лігу чемпіонів

Німецький півзахисник Ілкай Гюндоган не прижився на "Камп Ноу". Барселона зробила ставку на Дані Ольмо, через що гравець був змушений повернутися в АПЛ.

Після Євро-2024 капітан збірної Німеччини Ілкай Гюндоган оголосив про завершення кар'єри у національній команді. При цьому хавбек вирішив і поміняти свою клубну прописку.

До теми Слідом за Кроосом: капітан збірної Німеччини завершив кар'єру у національній команді

Зірковий камбек

Минулого літа німець на правах вільного агента перебрався з Манчестер Сіті у Барселону. Втім у каталонському клубі він провів лише сезон, протягом якого оформив 5 голів та 14 асистів у 51-му матчі.

Каталонці вирішили попрощатися із Ілкаєм і той швидко знайшов куди податися. Офіційний сайт Манчестер Сіті оголосив про повернення 33-річного німця до манкуніанців. Контракт розрахований на один рік.

У новій-старій команді хавбек виступатиме під 19 номером. Ймовірно, причиною розставання Гюндогана із Барселоною став прихід Дані Ольмо та бажання клубу розвантажити зарплатну звітність.

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Нагадаємо, що Ілкай виступав за Манчестер Сіті з 2016 по 2023 роки, записавши на свій рахунок 60 голів та 38 асистів. Німець встиг виграти п'ять трофеїв АПЛ, а також в якості капітана привести "блакитних" до перемоги в Лізі чемпіонів.