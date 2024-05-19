Четверте чемпіонство поспіль: Манчестер Сіті не залишив шансів Арсеналу та здобув "золото" АПЛ

Лише поразка в останньому турі та паралельна перемога Арсенала могли позбавити команду Пепа Гвардіоли чемпіонства. Проте "містяни" не зробили такий подарунок команді Олександра Зінченка.

Манчестер Сіті – Вест Хем 3:1

Голи: Фоден, 2, 18, Родрі, 59 – Кудус, 42

У неділю, 19 травня, відбулися матчі 38-го туру чемпіонату Англії. Манчестер Сіті на домашній арені приймав лондонський Вест Хем, пише 24 Канал.

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Манчестер Сіті – чемпіон АПЛ-2023/24

Вже в дебюті зустрічі підопічні Гвардіоли практично зняли питання про переможця. Філ Фоден за 18 хвилин ігрового часу оформив дубль.

Спочатку хавбек сильним ударом у дев'ятку відкрив рахунок у матчі. А на 18-й хвилині Фоден скористався пасом Доку та подвоїв перевагу господарів.

"Молотобійці" наприкінці першого тайму відіграли один м'яч. Мохаммед Кудус ефектним ударом через себе звів перевагу "містян" до мінімуму – 2:1.

Голанд одразу мав нагоду забити третій гол у ворота Вест Хема. Проте м'яч після його удару просвистів над поперечиною.

Замість норвежця третій гол забив Родрі. Хавбек бездоганним ударом в один дотик поцілив у нижній кут воріт.

У підсумку команда Гвардіоли здобула переконливу перемогу з рахунком 3:1. У паралельному матчі Арсенал розібрався з Евертоном (2:1) та здобув "срібло".

Манчестер Сіті вчетверте поспіль став чемпіоном Англії.

МанСіті – чемпіон АПЛ-2023/2024 / Фото з соцмереж клубу

Загалом в історії клубу це вже десятий подібний трофей: 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24. Цікаво, що шість чемпіонств "містяни" здобули за часів тренерства Пепа Гвардіоли.