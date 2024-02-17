Родрі врятував Гвардіолу від ганьби: Ман Сіті ледь уникнув поразки від кризового Челсі – відео

Лондонський Челсі був близьким до перемоги у виїзному матчі проти Манчестер Сіті. Проте команда Гвардіоли зуміла вирвати нічию.

Манчестер Сіті – Челсі 1:1

Голи: Родрі, 83 – Стерлінг, 42

Господарі поля напередодні зустрічі мали виняткову переможну серію з одинадцяти матчів. Чергові три бали "містяни" розраховували заробити у протистоянні з Челсі, пише 24 Канал.

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Хитрун Почеттіно підставив підніжку Гвардіолі

Маурісіо Почеттіно знову залишив на лаві запасних Михайла Мудрика. Схоже, що українець вичерпав кредит довіри аргентинського тренера.

Місце лівого вінгера у "пенсіонерів" міцно тримається за Рахімом Стерлінгом. Саме гравець збірної Англії на 42-й хвилині матчу забив гол у ворота Ман Сіті.

На початку другого тайму той таки Стерлінг міг поховати команду Гвардіоли. Вінгер Челсі мав стовідсоткову нагоду оформити дубль, але Едерсон продемонстрував дива реакції у воротах Манчестер Сіті.

Господарі поля попри тотальну перевагу ніяк не могли відігратися. Лише за сім хвилин до завершення основного часу Родрі за допомогою рикошету зумів вразити ворота Петровича.

У підсумку матч завершився з нічийним рахунком 1:1. Михайло Мудрик так і не дочекався виходу на поле.

Команда Гвардіоли втратила важливі два очки у боротьбі за чемпіонстіво. Наразі в активі Манчестер Сіті 53 бали у 24 матчах та третє місце в таблиці. Відставання від Ліверпуля становить чотири пункти, але у "містян" ще гра в запасі.

Челсі може занести собі в актив нічию з чинним чемпіоном Англії. Проте одне зароблене очко не позначилося на турнірному становищі команди. "Сині" продовжують міцно сидіти на 10-й сходинці АПЛ.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Челсі